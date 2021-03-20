Очередь на квартиру среди ветеранов ликвидируют в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба областной прокуратуры

Обеспечить жильем или улучшить жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним – такая задача стояла на совещании, которое прошло в областной прокуратуре. После вручения ветеранам сертификатов очередь на улучшение жилищных условий ликвидирована.

В областной прокуратуре прошло заседание, в котором принимали участие и.о. прокурора области Анатолий Закусилов, замгубернатора Кузбасса Глеб Орлов, министр финансов Игорь Малахов и министр строительства Ирина Печеркина.Они рассматривали вопрос по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, их вдов, жителей блокадного Ленинграда.

Лишь восемь таки кузбассовцев нуждались в помощи. Они могли выбрать, что получить: квартиру или единовременную денежную помощь. И все восемь человек остановились на втором варианте. Теперь ветеранам предстоит самостоятельно подыскать квартиры, и после этого средства будут перечислены на счет продавца.

Сумма выплаты для всех одинаковая: порядка 1,5 миллиона рублей, она рассчитывалась исходя из нормативов площади жилья – 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости одного «квадрата».

Сертификаты вручены! ФОТО: пресс-служба областной прокуратуры

- По итогам совещания прокуроры городов и районов совместно с главами муниципалитетов выехали по месту жительства ветеранов и вручили им свидетельства на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в торжественной обстановке, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ближайшее время долгожданное новоселье справит жительница блокадного Ленинграда из Междуреченска, а также вдовы ветеранов Великой Отечественной войны из Кемерова, Киселевска, Прокопьевского округа, Новокузнецка и Тяжинского района.