В кузбасском городе откроют спортивный комплекс с бассейном

Фото: пресс-служба АПК

До конца 2021 года в Кузбассе появится новый спортивный комплекс с бассейном. Объект появится в Междуреченске.

«В рамках подготовки к 300-летию в Кузбассе строится и ремонтируется много спортивных объектов. Один из масштабных проектов по просьбам местных жителей реализуется в Междуреченске. В этом спорткомплексе будет 25-метровый бассейн на восемь дорожек и детский бассейн для обучения плаванию. Также предусмотрен универсальный спортзал с местами для зрителей, где можно будет проводить соревнования по борьбе, боксу, игровым видам спорта, хореографический и тренажерный залы, фитнес-зал, кафе. Уверен, новый комплекс будет востребован у жителей города, активно увлекающихся спортом», - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Площадь спортивного комплекса составляет восемь тысяч квадратных метров. В настоящее время объект готов уже на 40 процентов. Его стоимость более 807 миллионов рублей. Также в сквере рядом с ним будут дорожки из тротуарной плитки, скамейки, новые зеленые насаждения.