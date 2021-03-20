В 15 городах и территориях Кузбасса выявили новые случаи коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кузбассе выявили еще 44 случая заболевания коронавирусом. Больше всего новых заболевших - в областном центре.

По данным областного регионального штаба, за сутки в Кемерове коронавирус подтвердился у 10 горожан. В Новокузнецке медики диагностировали коронавирус еще у семи человек, а в Междуреченске - у пяти.

В Белове и Прокопьевске - по три новых заболевших в каждом. По два заболевших в следующих городах и территориях: Анжеро-Судженск, Киселевск, Мыски, Осинники, Кемеровский муниципальный округ, Промышленновский МО. В Калтане, Полысаево, Топкинском и Чебулинском МО по одному заболевшему.

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