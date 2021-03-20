Волонтеры ищут пожилого мужчину в Кузбассе

Фото: Лиза Алерт Кузбасс / «ВКонтакте»

С 18 марта родные и близкие не знают, где находится 73-летний Владимир Дмитриевич Нестеров. В настоящее время кузбасские волонтеры занимаются его поисками.

Пожилой мужчина проживает в Юрге. Ориентировка на пропавшего появилась в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Его рост составляет 174 сантиметра, он худощавого телосложения. У Владимира Дмитриевича седые волосы и серые глаза. Пенсионера в последний раз видели в темно-синей куртке, сине-белой рубашке в клетку, коричневых вельветовых брюках и черные ботинках.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом волонтерам. Любая информация полезна.

Контактный номер: 8-800-700-54-52