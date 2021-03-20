Сайты с поддельными справками об отсутствии коронавируса закрыли в Кемерове Фото: Анастасия ОСИПОВА

По решению суда в Кемерове заблокировали несколько сайтов. К ним относятся те, которые предоставляли услуги по продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса.

- Прокуратурой Рудничного района города Кемерово в ходе проверки выявлены сайты в сети интернет, где предлагалось приобрести медицинские справки, в том числе о прохождении исследования на коронавирусную инфекцию, а также документы об обязательном медицинском освидетельствовании кандидатов и водителей транспортных средств, листки нетрудоспособности (больничных листов) и другие, - говорится на сайте прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса.

Выдача таких документов является незаконной. В связи с этим прокурор обратился в судс требованием того, чтобы признать информацию на этих сайтах, запрещенной к распространению. Суд удовлетворил его требования.