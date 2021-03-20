В воскресенье потеплеет до +12 градусов в Кузбассе

В воскресенье в Кузбассе потеплеет +12 градусов Фото: Антон ФОКИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в воскресенье, 21 марта. Местами по области столбики термометра поднимутся до +12 градусов, однако при этом будут сильные порывы ветра.

В ночь на воскресенье температура воздуха будет от -3 до -8 градусов, местами она понизится до -17. Днем в большинстве районов области воздух прогреется до +2... +7 градусов. Ветер заглянет с юга. Днем его скорость составит 7... 12 метров в секунду, местами 19 метров в секунду.

- Явления погоды: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по северу местами небольшие осадки, днем местами небольшие, по северу и в горах местами до умеренных осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедно-изморозевые явления, - говорят синоптики.

В Кемерове ночью похолодает до -5 градусов, днем же потеплеет до +5. Максимальные порывы южного ветра составят 17 метров в секунду. Также пойдет мокрый снег.