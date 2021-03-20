Собака помогла полицейским раскрыть ограбление в Кемерове

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области

В Кемерове служебная овчарка Вандер помогла полицейским раскрыть ограбление. Жертвой преступника стала 70-летняя пенсионерка.

- Полицейские выяснили, что возле одного из домов по проспекту Кузнецкому к пенсионерке подбежал незнакомый мужчина, вырвал из ее рук сумку, после чего скрылся в неизвестном направлении. В похищенной сумке находились документы, несколько банковских карт, денежные средства в размере 42 тысячи рублей, которые она копила на лечение внучки и незадолго до нападения сняла в банкомате, и золотые серьги. Общая сумма причиненного ущерба составила 57 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В поиске злоумышленника участвовали инспектор-кинолог старший сержант полиции Максим Иваненко и служебно-розыскная собака. Взяв след, немецкая овчарка по кличке Вандер уверенно привела стражей порядка к гаражному массиву, расположенному неподалеку. Там же, между гаражами, лежала сумка потерпевшей. Рядом с ней были куртка и джинсы, предположительно принадлежавшие подозреваемому.

Так, полицейские установили личность налетчика. Им оказался 52-летний ранее судимый местный житель. Он признался, что ограбил пожилую женщину, потому что она не смогла бы ему сопротивляться. Мужчина продал серьги и потратил все деньги. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.