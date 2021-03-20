Мошенник похитил более 500 тысяч рублей у жительницы Кузбасса Фото: Александр ГЛУЗ

Кузбасские полицейские разыскивают преступника, обманувшего 45-летнюю жительницу Березовского. Женщина лишилась 560 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции выяснили, что на мобильный телефон горожанке позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, будто злоумышленники пытаются похитить все ее сбережения и оформить кредит на имя женщины. Аферист убедил березовчанку в том, что для сохранности сбережений ей необходимо подтвердить займ и перевести деньги на «безопасный» счет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В итоге женщина оформила на свое имя кредит в размере 200 тысяч рублей. На счет злоумышленника она перевела все деньги. После мужчина больше не отвечал на звонки. Тогда потерпевшая отправилась в полицию.

Следователь уже возбуждил уголовное дело за мошенничество. За такое преступление злоумышленника могут отправить в тюрьму на шесть лет.