Пасмурно и тепло будет в воскресенье в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Какая погода будет в воскресенье, 21 марта, рассказывают синоптики Кемеровского гидрометцентра. В этот день в большинстве территорий региона будет тепло и пасмурно, а в некоторых районах пойдет мокрый снег.

В воскресенье нас ожидают плюсовые температуры, а именно +2... +7 градусов. Также не исключено, что столбики термометров поднимутся до +12. Максимальная скорость южного ветра составит 19 метров в секунду. По северу региона и в горах местами пройдут небольшие осадки: снег, мокрый снег, дождь. Синоптики предупредили и о гололедно-изморозевых явлениях.

Днем в Кемерове навряд ли зафиксируют отметки выше +5 градусов. Небо затянет серыми облаками, местами пойдет дождь, мокрый снег.