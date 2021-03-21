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Коронавирус Covid-1921 марта 2021 7:37

Три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе

Рассказываем о ситуации 21 марта
Ольга ЗУФИРОВА
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Три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе

Фото: Алиса ТИТКО

Рассказываем актуальную информацию о коронавирусе в Кузбассе. Утром в воскресенье, 21 марта, стало известно, что скончались еще три человека, у которых раннее диагностировали это заболевание.

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал последние данные. Медики отметили, что у этих пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Первая скончавшаяся - жительница Тисульского района 1940 года рождения. У нее также были патологии сердечно-сосудистой системы и сахарной диабет. У новокузнечанина 1928 года рождения также был сахарный диабет. У него инфекция протекала еще и на фоне заболевания центральной нервной системы. Кроме того, умер кемеровчанин 1935 года рождения, у которого были проблемы с сердцем.

При этом стало известно, что домой отправились 44 кузбассовца, которые прошли лечение от коронавируса. Результаты их анализов оказались отрицательными, теперь они не могут заразить других людей.

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