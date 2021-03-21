За сутки 43 человека заболели коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб озвучил последние данные о ситуации с коронавирусом в Кемеровской области. Утром 21 марта стало известно, что число пациентов с ковидом увеличилось еще на 43 человека.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 32 823 жителей региона. Есть и те, кого выписали домой. Это 44 кузбассовца, которые успешно прошли курс лечения. Таким образом, 31 909 жителей региона уже переболели инфекцией.

Статистика умерших пациентов пополнилась еще тремя за прошедшие сутки. Итого почти 600 человек умерли, а именно 595. В настоящее время в Кузбассе медицинскую помощь получают 323 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 144 человека.

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