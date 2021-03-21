Где в Кузбассе новые случаи заболевания коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе 21 марта стало известно, что медики выявили коронавирусную инфекцию еще у 43 человек. О том, в каких территориях обнаружили новые случаи заражения, рассказал оперштаб.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 43 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 11, Новокузнецк – семь, Междуреченск – пять, Белово – четыре, Киселевск – три, Осинники – три, Анжеро-Судженск – два, Мыски – два, Калтан – один, Прокопьевск – один, Кемеровский МО – один, Новокузнецкий МР – один, Промышленновский МО – один, Топкинский МО – один, - сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 32 823 жителей региона. Также пополнилась статистика умерших пациентов. Их число увеличилось на три и в итоге составило 595.

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