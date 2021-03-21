Кузбасские следователи проверят информацию о живущем в квартире-свалке ребенке

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В Кемеровской области следователи проводят проверку информации о том, что четырехлетняя девочка находится в антисанитарных условиях. Раннее в СМИ появились сообщения о ребенке, живущем в квартире-свалке.

- В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что жительница города Новокузнецка воспитывает 4-летнюю дочь в антисанитарных условиях, а органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляют контроль над женщиной в части воспитания ребенка. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу.

Проверка будет состоять из изучения документов об этой семье, а также опросить сотрудников органа опеки и попечительства. В итоге будет принято решение о том, как решить эту проблему.

До этого в масс-медиа распространяли информацию захламленной квартире, в которой живут женщина и ребенком. При этом старший сын новокузнечанки ушел к отцу, когда ему исполнилось 14. Именно соседи пожаловались на запах и антисанитарию.