В Кемерове ищут женщину в красной куртке. Фото: «Лиза Алерт Кузбасс»

В Кемерове без вести пропала 47-летняя женщина. Она не выходит на связь со своими родными и близкими с 16 марта.

К поиску Галины Александровны Сергеевой присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс». Они разместили ориентировку с фотографией и приметами пропавшей. Женщина среднего роста и телосложения, у неё черные волосы и карие глаза. Она была одета в красную короткую куртку, темно-синие джинсы и черные полусапоги. Также собой у кемеровчанки был черный длинный пуховик.

Если вы видели Галину Александровну или знаете, где она находится, позвоните волонтерам по номеру 8-800-700-54-52. Любая информация является важной и может помочь в поисказ.

Волонтеры сообщили и о том, что нашли пропавшего пенсионера. Подробности читайте по ссылке.