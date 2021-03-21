В Кемерове оштрафовали съехавшего ради видео в подземный переход водителя

Фото: Инцидент Кузбасс / «ВКонтакте»

В Кемерове сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который съехал на автомобиле в подземный переход. Он сделал это ради видео для социальных сетей.

Инцидент произошел в подземном пешеходном переходе, расположенном в районе проспект Ленина, 90. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия.

- Полицейские обнаружили в переходе автомобиль «Опель Вектра». Водитель и находившиеся с ним молодые люди пояснили, что совершили съезд, чтобы снять эффектное видео для размещения в соцсетях. Сотрудники ГИБДД привлекли автоэвакуатор, с помощью которого автомобиль «Опель» был поднят из подземного перехода и возвращен на проезжую часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Водителя привлекли к ответственности сразу по нескольким статьям. В итоге общая сумма штрафа составила 3 500 рублей. Также водителя могут наказать за мелкое хулиганство. Тогда ему придется либо провести 15 суток в в заключении, либо заплатить 1 000 рублей.