Какая погода будет в понедельник в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в понедельник, 21 марта. В этот день небо все еще будет затянуто серым полотном и местами пойдет мокрый снег.

Ночью отметки на столбиках термометрах сохранятся в пределах -4... +1 градус. В южных районах холоднее: -6... -11. Днем потеплеет до -1... +4 градусов. На юге области - до +9. Ветер заглянет в регион с юго-запада. Его максимальные порывы составят 17 метров в секунду, а так в основном от 7 до 12.

- Явления погоды: Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег, мокрый снег, местами с дождем, местами метели, гололедные явления, а именно налипание мокрого снега, гололед, местами сильная гололедица, - рассказывают синоптики.

В Кемерове ночью похолодает до -3, днем же потеплеет до +3. Также будет облачно с прояснениями, сильная гололедица и осадки в виде мокрого снега и дождя.