Кузбасккие синоптики предупреждают о гололеде и мокром снеге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какая погода будет в понедельник, 22 марта, рассказывают синоптики Кемеровского гидрометцентра. В этот день на территории области будет гололед и мокрый снег.

Днем столбики термометров поднимутся до -1... +4 градусов. На юге области потеплее - до +9. Ветер возьмет свое направление с юго-запада. Его порывы составят от 7 до 12 метров в секунду, при усилении скорость увеличится до 17 метров в секунду.

В понедельник небо затянет облаками. В большинстве районов пойдет небольшой снег, мокрый снег, местами с дождем. Синоптики также предупреждают о метелях.

В Кемерове днем 22 марта температура воздуха повысится до +3. Синоптики сообщили о сильной гололедице и осадках в виде мокрого снега. Это будет пасмурный понедельник.