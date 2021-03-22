За взрыв в доме кузбассовец заплатил почти полмиллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы взыскали с кузбассовца 465 тысяч рублей за взрыв в доме. Он выплатит материальный ущерб женщине, получившей серьезные ожоги.

- Мужчина, находясь в помещении дома, принадлежащего ему на праве долевой собственности, осуществил самостоятельный ремонт газового прибора, не имея на то специального образования и навыков. С помощью ручного инструмента он сам произвел ремонтные работы запорной арматуры газового баллона. В результате чего произошла аварийная разгерметизация газобаллонной установки, что привело к взрыву с разрушением конструкций дома и возникновению пожара. Пламя распространилось по всем комнатам дома, в одной из них находилась женщина. Она получила термические ожоги, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Кемеровской области - Кузбассу.

После произошедшего пострадавшая обратилась в суд. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Преступник уже выплатил компенсацию. Кроме того, по решению суда ему назначили наказание в виде ограничения свободы на один год.