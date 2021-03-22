Новый состав правительства утвержден в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Глава Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому утверждается новый состав правительства.

Обновленный состав высшего органа госуправления принят согласно документу «О формировании Правительства Кемеровской области - Кузбасса», которое было опубликовано на сайте администрации правительства Кемеровской области.

Согласно документу, первым замгубернатора и председателем правительства назначен Вячеслав Телегин. Первым зампредседателя правительства и министром финансов – Игорь Малахов. Вопросами экономического развития будет заниматься и.о. зампредседателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко, а вопросами образования и науки – зампредседателя правительства Кузбасса Елена Пахомова. Вопросы культуры, спорта и туризма – в ведении Сергея Алексеева. Запредседателя по вопросам социального развития – Алексей Цигельник, а вопросами агропромышленного комплекса будет заниматься Алексей Харитонов. Замгубернатора по строительству утвержден Глеб Орлов, по промышленности, транспорту и экологии – Андрей Панов.

Софья Балакирева остается министром образования и науки, министром природных ресурсов и экологии Кузбасса – Сергей Высоцкий.

Ознакомиться с полным составом правительства можно здесь