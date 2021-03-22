Две сестры и их родственники грабили магазины в Новокузнецке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Целая семья новокузнечан оказалась на скамье подсудимых из-за воровства. Организатором воровства из магазинов стала 24-летняя горожанка, а помогали ей еще три члена семьи.

Молодая жительница Новокузнецка не только сама решила промышлять воровством, но и подговорила присоединиться к ней родителей своего мужа. Ее 46-летняя мать и 50-летний отец согласились выносить из магазинов алкоголь и продукты питания. А позже женщина уговорила и свою младшую сестру. Она убедила 14-летнюю девочку в том, что ту не смогут привлечь к уголовной ответственности, даже если поймают за воровством. Старшая сестра выбирала товар,. Складывала его в пакеты и передавала подростку. Школьница выносила пакеты из магазина

Следователям удалось доказать пять эпизодов хищения из магазинов, причем в трех случаях в них принимала участие школьница. За это ее сестре предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база противоправной деятельности каждого из обвиняемых. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области..