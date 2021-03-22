Два пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Число пациентов, которые не смогли справиться со страшным вирусом, вновь увеличилось в Кузбассе. По данным оперштаба, на утро 22 марта умерли еще два пациента с коронавирусом.

- У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщает оперштаб. - У мужчины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Калтане.

На сегодняшний день число умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, достигло 597 человек.Кроме того, на утро 22 марта в регионе выявили еще 46 случаев заболевания COVID-19, и общее число заболевших с начала пандемии составило 32 869 человек. Вместе с этим 47 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 31 956 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 316 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1170 человек.