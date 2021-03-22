У 46 кузбассовцев за сутки подтвердился коронавирус Фото: Олег Укладов

В Кузбассе вновь выросло число пациентов, у которых диагностировали коронавирус. О 46 новых заболевших сообщает оперштаб.

По данным оперштаба региона, на утро 22 марта у 46 жителей подтвердился коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 32 869 человек. А вот тех, кто одолел болезнь, оказалось больше, чем заболевших: еще 47 пациентов выздоровели. Теперь число тех, чьи тесты на ковид вновь отрицательны, достигло в Кузбассе 31 956 человек.

Увы, выросла и печальная статистика. Еще два пациента с коронавирусом умерли.

- У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщает оперштаб. - У мужчины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Калтане.

Число умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составляет 597 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 316 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1170 человек.