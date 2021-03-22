Кемерово лидирует по числу новых заболевших коронавирусом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирусом в регионе заболели 46 человек. Причем треть из них проживает в областном центре.
Сразу 15 случаев заболевания коронавирусом выявили медики за минувшие сутки в Кемерове. В остальных городах и районах заболевших существенно меньше.
Так, в Новокузнецке диагноз подтвердился у семи человек, в Междуреченске - у пяти, в Белове - у четырех, в Прокопьевске - у трех.
По два пациента с коронавирусом выявили в Анжеро-Судженске, Киселевске и Мысках.
По одному человеку, согласно данным оперштаба, заболели в Калтане, Осинниках, Кемеровском МО, Промышленновском МО, Тисульском МР и Топкинском МО.
Общее число заболевших с середины марта составляет 32 869 человек. Число выздоровевших на утро 22 марта составило 47 человек, а с начала пандемии - 31 956 человек.
Число умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составляет 597 человек, из них двое скончались за последние сутки.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 316 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1170 человек.