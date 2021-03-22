Кемерово лидирует по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирусом в регионе заболели 46 человек. Причем треть из них проживает в областном центре.

Сразу 15 случаев заболевания коронавирусом выявили медики за минувшие сутки в Кемерове. В остальных городах и районах заболевших существенно меньше.

Так, в Новокузнецке диагноз подтвердился у семи человек, в Междуреченске - у пяти, в Белове - у четырех, в Прокопьевске - у трех.

По два пациента с коронавирусом выявили в Анжеро-Судженске, Киселевске и Мысках.

По одному человеку, согласно данным оперштаба, заболели в Калтане, Осинниках, Кемеровском МО, Промышленновском МО, Тисульском МР и Топкинском МО.

Общее число заболевших с середины марта составляет 32 869 человек. Число выздоровевших на утро 22 марта составило 47 человек, а с начала пандемии - 31 956 человек.

Число умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составляет 597 человек, из них двое скончались за последние сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 316 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1170 человек.