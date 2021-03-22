В Шерегеше рухнул балкон многоэтажного дома. ФОТО: кадр видео канала "Открытый город"

Жители дома № 14, что на улице Дзержинского в Шерегеше, обеспокоены: здесь вечером 21 марта обрушился балкон.

Кадры видео с последствиями обрушения опубликовал канал «Открытый город». Автор видео отмечает, что балкон рухнул вниз, однако пострадавших при ЧП нет: ни на балконе, ни возле дома никого не было.

В администрации Таштагольского района рассказали об обстоятельствах и причинах чрезвычайного происшествия. Как оказалось, балкон расположен на третьем этаже многоэтажного дома, он не был застеклен и не был оборудован козырьком. Поэтому, несмотря на высокую снеговую нагрузку, управляющая компания не делала предупреждения владельцам квартиры с балконом о необходимости очистить его от снега.

- Люди не пострадали. В настоящее время обломки убраны, - отметила Марина Кустова, пресс-секретарь администрации Таштагольского района. - Создана и начала работу комиссия по обследованию состояния всех балконов. Специалисты примут решение о возможности восстановления, а затем, если будет найдено проектное решение, проведут работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома в Ленинске-Кузнецком

Еще у одного дома произошло частичное обрушение крыши. Об этом в социальных сетях сообщили жители Ленинска-Кузнецкого. (подробности)

84-летняя женщина погибла под рухнувшим с крыши снегом в Кузбассе

Очистка крыши от снега закончилась гибелью 84-летней женщины. Как оказалось, к ее смерти невольно причастным стал 59-летний сын. (подробности)

В Кузбассе женщина чудом выжила после 10 часов под снежным завалом

В Кузбассе женщина оказалась на 10 часов погребенной под завалом снега. Она чудом выжила, но сейчас находится в реанимации. (подробности)