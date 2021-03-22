Адвокат с четырьмя друзьями похитили новокузнечанина и вымогали у него деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат и два его друга в течение двух недель удерживали новокузнечанина в съемных квартирах и вымогали деньги. Делали это они по просьбе двух предпринимателей из Омска и Новосибирска. Теперь все пятеро отравятся в тюрьму.

Суд признал виновными и отправил адвоката и еще четырех вымогателей в тюрьму. 28-летнему экс-адвокату назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его 35- и 45-летний приятели проведут в колонии строгого режима по 11 лет. 35-летний житель Новосибирска – девять лет, а 35-летний житель Омска - 11 лет в колонии строгого режима.

Началась же история в апреле 2017 года. Два жителя Омска и Новосибирска обнаружили, что со счетов их фирм, которые находились в Новокузнецке, пропали 33 миллиона рублей. Они обратились за помощью к местному адвокату. Тот пообещал вернуть деньги и предложил помощь своих двоих знакомых.

Вскоре они установили, что причастным к пропаже денег может быть 38-летний горожанин. Они пригласили его в офис, там избили мужчину и потребовали вернуть деньги. Несмотря на то, что потерпевший заявлял, что ему ничего не известно о 33 миллионах, его в течение двух недель удерживали на съемных квартирах, избивали и заставили написать расписку, что тот передаст им четыре миллиона рублей. Лишь после этого мужчину отпустили.

Потребовались десятки очных ставок, допрос более сотни свидетелей, судебные экспертизы, чтобы доказать вину пятерых обвиняемых.

- В рамках расследования уголовного дела выявлено 12 новых преступлений, в том числе разглашение налоговой и банковской тайны, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.