До +11 градусов ожидается на неделе в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе на этой рабочей неделе ожидается до +11 градусов. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 23 марта, по области днем прогнозируется +1…+6 градусов, местами до +11. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду, местами пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

Среду ночью столбики термометров покажут -1…-6 градусов, местами до -11. Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов, в отдельных районах будет до +11. Ветер сменит направление на западное, ночью его скорость составит 2-7 метра в секунду с порывами до 12 метров. Днем он усилится до 9-14 метров в секунду, порывы в отдельных районах будут достигать 22 метров в секунду. Ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, днем прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метели.

В четверг, 25 марта, ночью синоптики обещают -2…-7 градусов, местами до -12 Днем потеплеет до -2…+3 градусов, в отдельных районах будет до +8 градусов. Юго-западный ветер ночью наберет скорость 9-14 метров в секунду, возможны порывы до 22 метров в секунду. Днем он немного стихнет, скорость составит 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15 метров. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный и мокрый снег, также прогнозируются метели.

В пятницу ночью ожидается -7…-12 градусов, местами до -17, днем воздух прогреется до 0…+5 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, в отдельных территориях с порывами до 13 метров. В эти сутки осадков не ожидается.