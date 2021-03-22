Стена жилого дома частично обрушилась в кузбасском городе. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий/ vk.com

В кузбасском городе частично обрушилась стена жилого дома. Об этом сообщили в соцсетях пользователи.

В Ленинске-Кузнецком, в доме по улице Горького, 19, произошло частичное обрушение фасадной части. Как сообщили власти города, пострадавших в инциденте нет.

- Незамедлительно произведены работы по ограждению данного участка сигнальными лентами. Выполнены работы по снятию аварийности и предупреждению дальнейшего обрушения отделочного слоя, - рассказали в мэрии Ленинска-Кузнецкого.

После появления информации о происшествии на место выехал прокурор Ленинска-Кузнецкого Алексей Мишин. Организована прокурорская проверка исполнения жилищного законодательства.

Кроме того, ведомство отреагировало и на сообщение об обрушении балкона одного из многоэтажных домов в поселке Шерегеш. Там тоже обошлось без пострадавших. На место выехал и.о. прокурора Таштагола Сергей Свиридов, прокуратурой города организована проверка исполнения жилищного законодательства.