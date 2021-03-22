Видео взрыва на автозаправочной станции в Новокузнецке сняли очевидцы

Очевидцы делятся кадрами, сделанными на месте взрыва автозаправочной станции в Новокузнецке.

На кадрах, сделанных свидетелями, запечатлен момент взрыва на автозаправочной станции и его последствия. На них видно, как над автозаправочной станцией поднимаются клубы белого дыма, а потом в разные стороны разлетаются куски обшивки станции. На других видео очевидцы запечатлели горящий автомобиль телеканала «Вести - Кузбасс».

ЧП произошло около 14.30 в понедельник, 22 марта, а в 14.32 сигнал об этом поступил на пульт. Уже в 14.43 пожар был ликвидирован.

- После сильного хлопка оказалась разрушена сама станция, пострадал редакционный автомобиль телекомпании «Вести - Кузбасс». Незадолго до ЧП водитель высадил съемочную группу, а сам заехал на заправку. Взрыв случился, когда он отошел от машины, - сообщает осведомленный источник.

Площадь пожара составила пять квадратных метров, в настоящий момент специалисты устанавливают причину и обстоятельства взрыва.