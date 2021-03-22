В Кузбассе директор строительной фирмы скрыл от налоговой более 18 миллионов рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кузбассе директор строительной фирмы скрыл от налоговой службы более 18 миллионов рублей. Против него было возбуждено уголовное дело.

Региональный Следственный комитет поставил точку в расследовании дела в отношении 36-летнего директора коммерческой компании, которая специализировалась на проведении строительных работ. По версии следствия, с января 2015 по март 2018 года мужчина уклонился от уплаты налогов на сумму более 18,4 миллиона рублей. В частности, он включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость и понесенных расходах по налогу на прибыль путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые фактически предприятию услуги не оказывали и работы не выполняли.

- Нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой установили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства, - рассказали в ведомстве.

Также следствием наложен арест на расчетные счета организации в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.