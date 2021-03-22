Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Кузбассе. Фото: СУ СК России по Кемеровской области

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС, прогремевшего 22 марта. Инцидент произошел в Новокузнецке.

В понедельник на одной из заправочных станции в Центральном районе Новокузнецка прогремел взрыв. Как было предварительно установлено следственными органами, загорелась автоколонка, а результате чего возник пожар площадью пять квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

- На место произошедшего выехала следственная группа. Следователями осматривается место происшествия, устанавливаются очевидцы возгорания, будут предприняты все необходимые меры к изъятию документации, касающейся работы станции. По предварительным данным, произошло воспламенение топливно-воздушной смеси внутри резервуара для хранения топлива, - рассказали в ведомстве.

Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза, которой предстоит установить точную причину возгорания. Также будет организована проверка по факту халатности контролирующих органов.

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