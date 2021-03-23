Какие дороги отремонтируют в Новокузнецке в 2021 году Фото: Екатерина РОМАНОВА

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о том, какие дороги в этом году будут отремонтированы в городе.

Сергей Кузнецов отметил, что каждая из компаний-подрядчиков имеет свое производство асфальтобетонных смесей, и сейчас они готовятся к будущему сезону – закупают необходимые материалы, готовят оборудование. И, как только позволят погода, приступят к ремонту дорог.

В 2021 году запланировано произвести ремонт следующих дорог:

- улица Ленина (Кольцевая развязка на Советской площади);

- улица Конева;

- улица Музейная (Кольцевая развязка улица Музейная - улица Хлебозаводская);

- проспект Строителей (улица Музейная – кольцо Металлургов);

- проспект Ермакова местный проезд;

- проспект Строителей (Кольцевая развязка проспект Строителей - улица Ноградская - улица Хлебозаводская);

- улица Ленина (а/д в Топольниках);

- улица Павловского (Кольцевая развязка улица Павловского - улица Ноградская);

- улица Кирова (левобережные подходы к мосту);

- улица Ленина (Кузнецкий мост через р. Томь);

- шоссе Заводское (мост через р. Томь);

- проспект Запсибовцев (въезд в Новоильинский район);

- улица Транспортная (от улиц Запорожская до кольцевой развязки «Вертолетная площадка»);

- улица Чекалина (от улицы Петракова до улицы Народная).