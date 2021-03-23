Первый региональный тур с кешбэком запустили в Кузбассе

Первый региональный тур с кешбеком запустили в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Поближе познакомиться с Кузбассом теперь можно в рамках четырехдневного брендового тура «Кузбасс - огонь в сердце». Он уже включен в программу туристического кешбэка.

- Очередной, третий, этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартовал в России с 18 марта 2021 года. По программе можно приобрести и тур по национальному брендовому маршруту «Кузбасс - огонь в сердце», - сообщает пресс-служба министерства туризма и молодежной политики.

Благодаря первому региональному брендовому туру его участники смогут познакомиться с промышленным и рекреационным потенциалом региона. Маршрут включает в себя посещение 50 мест, благодаря которым можно познакомиться с историей и древностями , промышленными объектами, культурными достопримечательностями, природой, культурой коренных народов.

Маршрут проходит через семь наиболее знаковых территорий Кузбасса. Туристы смогут прогуляться по музеям-заповедникам «Томская Писаница», «Кузнецкая крепость», «Красная горка», побывать в музеях Новокузнецка и Кемерова, понаблюдать за работой угледобывающей техники на разрезе. Кроме того, для участников тура запланированы мастер-классы и творческие встречи.

Приобрести тур с кешбэком можно с момента старта программы до 15 июня, а отправиться в поездку - до 30 июня.

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