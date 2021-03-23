Две квартиры и участок изымут власти Кемерова для своих нужд Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Частный одноэтажный дом на двух хозяев и участок земли, на котором этот дом находится, намерены изъять власти Кемерова. Здание в дальнейшем снесут.

Как сообщается на сайте администрации областного центра, недвижимость изымут из-за того, что некоторое время назад дом, который расположен на улице Пархоменко, 22, был признан аварийным. Площадь квартир в этом доме составляет 39,1 и 40,2 квадратных метра, а земельный участок, на котором находится здание, - 1156 квадратных метров. Отметим, что участок также подлежит изъятию.

«Комитету по жилищным вопросам администрации города Кемерово в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копии собственникам объектов недвижимого имущества и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области», - так говорится в документе, который опубликован на сайте администрации областного центра.

Контролировать исполнение постановления будет первый замглавы города Кемерово Дмитрий Анисимов.