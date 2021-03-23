Кузбасские власти рассказали о судьбе взорвавшейся в Новокузнецке АЗС. ФОТО: пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

О том, что сделают с автозаправочной станцией, которая взорвалась 22 марта, сообщили в правительстве Кузбасса.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Кемеровской области, автозаправочная станция, на которой в минувший понедельник произошел пожар, в течение некоторого времени не эксплуатировалась. По данным министерства, там велась подготовка к ее полной реконструкции.

«После реконструкции АЗС на улице Транспортной, 139 в Новокузнецке будет соответствовать самым современным требованиям безопасности и обслуживания автовладельцев. Также в ближайшее время будет произведен ребрендинг этой автозаправочной станции», - сообщается на странице министерства промышленности и торговли Кемеровской области в Инстаграме.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства, при которых произошел пожар.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось около 14.30 в понедельник, 22 марта. В момент начала пожара на АЗС находился автомобиль телеканала «Вести - Кузбасс». По счастливой случайности в автомобиле не было людей. Пожар и прогремевший взрыв уничтожили АЗС и серьезно повредили машину. Однако люди при ЧП не пострадали. В настоящий момент прокуратура и следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводят проверки, которые призваны установить причины и обстоятельства случившегося.

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