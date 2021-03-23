600 кузбассовцев с коронавирусом умерли с начала пандемии

600 кузбассовцев в коронавирусом умерли с начала пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще на три человека вырос скорбный список статистики по коронавирусу в Кузбассе. Именно столько человек скончались от ковида за минувшие сутки.

Как сообщает оперштаб региона, на сегодняшний день число умерших пациентов с коронавирусом достигло 600 человек. при этом трое из них скончались за минувшие сутки.

- У женщины 1938 года рождения из Новокузнецка и мужчины 1951 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У обоих болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщает оперштаб. - У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.

Вместе с этим увеличилось и число выздоровевших: на утро 23 марта зафиксирован 32 001 случай выздоровления. Кроме того, еще у 47 кузбассовцев тесты на ковид оказались положительными. Теперь число заболевших составляет 32 916 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 315 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1214 человек.