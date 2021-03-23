Кемерово и Новокузнецк сравнялись по числу заболевших ковидом за сутки

Кемерово и Новокузнецк сравнялись по числу заболевших за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу у 47 кузбассовцев за минувшие сутки подтвердился коронавирус. При этом в Кемерове и Новокузнецке оказалось одинаковое число новых заболевших.

Так, и в Кемерове, и в Новокузнецке медики выявили по девять новых случаев заболевания. В Междуреченске - шесть, в Березовском - четыре.

По два новых заболевших - в Юрге, Мариинском МР, Промышленновском МО, Яйском МР.

По одному человеку заболели коронавирусом в Анжеро-Судженск е, Калтане, Ленинске-Кузнецком, Осинниках, Прокопьевске, Ижморском МО, Топкинском МО, Юргинском МО, Яшкинском МО.

Напомним, всего за сутки в Кузбассе у 47 человек тесты показали наличие коронавируса. Общее число заболевших достигло 32 916 человек. Увеличилось и число выздоровевших: на утро 23 марта зафиксирован 32 001 такой случай, из них 45 - за минувшие сутки

Кроме того, трое кузбассовцев с коронавирусом скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом составляет 600 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 315 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1214 человек.