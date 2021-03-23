Названо число заболевших коронавирусом кузбассовцев на утро 23 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным медиков, на утро 23 марта в Кузбассе выросло как число заболевших, так и число вылечившихся от коронавируса кузбассовцев. При этом выросла и печальная статистика.

За минувшие сутки у 47 кузбассовцев подтвердился коронавирус. Теперь общее число заболевших составляет 32 916 человек. Вместе с этим выросло и число выздоровевших: на утро 23 марта зафиксирован 32 001 такой случай, из них 45 - за минувшие сутки

Изменилась и печальная статистика. Трое кузбассовцев, у которых ранее медики диагностировали COVID-19, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом составляет 600 человек.

- У женщины 1938 года рождения из Новокузнецка и мужчины 1951 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У обоих болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщает оперштаб. - У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 315 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1214 человек.