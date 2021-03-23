35 человек эвакуировались из горящей многоэтажки в Кемерове. Фото: МЧС Кузбасса

В Кемерове из горящей многоэтажки эвакуировались 35 человек. Еще одного жильца дома спасли прибывшие на место пожарные.

В ночь на 23 марта в областном центре загорелся многоквартирный дом на улице Мичурина. Об этом спасателям сообщили сами жители. На место незамедлительно было направлено несколько пожарно-спасательных подразделений.

- На момент их прибытия в подъезде на 8-м и 9-м этажах наблюдалось задымление. Еще до приезда огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 35 человек. Сотрудники МЧС России сразу же приступили к разведке, в ходе которой спасли человека, с помощью специального спасательного устройства капюшонного типа вывели его на улицу, - рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса.

Одновременно со спасательной операцией был ликвидирован и очаг возгорания. В результате пожара в подъезде обгорели входные двери на площади пять квадратных метров и 10 погонных метров сетевого кабеля. В качестве возможной причины инцидента называется неосторожное обращение с огнем.