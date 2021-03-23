Кузбассовец избил знакомую за ее желание помирить незнакомцев Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Прогулка по Междуреченску навсегда изменила жизнь мужчины и женщины. Они стали свидетелями ссоры незнакомцев. После этого женщина попала в больницу, а ее приятель - на скамью подсудимых.

В октябре 2020 года 49-летняя жительница Междуреченска отправилась на прогулку со своим знакомым. Неожиданно они стали свидетелями уличной ссоры между двумя незнакомцами. Женщина попыталась разрешить конфликт, однако ее спутник не разделял этого желания. Он заявил приятельнице, чтобы та не вмешивалась в чужие споры, а потом ударил ее в левый бок. Удар был насколько сильным, что у женщины произошел разрыв селезенки.

- По результатам судебно-медицинской экспертизы травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база.

Сейчас уголовное дело в отношении экс-приятеля жительницы Междуреченска передано в Междуреченский городской суд. Теперь мужчина может лишиться свободы на срок до восьми лет.