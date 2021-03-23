Штормовой ветер до 24 метров в секунду надвигается на Кузбасс Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кузбасс надвигается штормовой ветер, который разовьет скорость до 24 метров в секунду. Об этом жителей предупреждают синоптики.

В Кемеровском гидрометцентре дали прогноз погоды на среду, 24 марта. Ночью ожидается -2… -7 градусов. Днем воздух прогреется до +2… +7 градусов, местами по югу будет до +12. В эти сутки в регионе будет дуть южный ветер с переходом на северо-западный. Его скорость ночью достигнет 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Днем ветер усилится до 9-14 метров в секунду, кое-где будут наблюдаться порывы до 19-24 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, метели, на дорогах сильная гололедица.

В Кемерове ночью в среду прогнозируется -3… -5 градусов, днем потеплеет до +4… +6. Порывы южного ветра, меняющего направление на северо-западное, днем достигнут 17 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, ночью пройдут небольшие, а днем умеренные осадки.