Популярный кемеровский автобус изменит свой маршрут Фото: Михаил ФРОЛОВ

В расписании кемеровских автобусов - изменения. Один из маршрутов меняет место отправления - причем уже очень скоро.

«Автобусный маршрут № 106т переведен в межмуниципальный, вместо рейса от дополнительной платформы «Центральный» в 11.00 будет выполняться рейс по маршруту № 106 отправлением в 11.00 от железнодорожного вокзала», - говорится на сайте управления. Также меняется и расписание движения автобуса. С 1 апреля оно будет таким:

- от остановки «Д/п «Вокзал»: 6.05, 7.15, 8.45, 11.00, 12.20, 13.40, 15.50, 17.05, 18.20, 20.10, 21.30;

- из совхоза «Ягуновский»: 6.40, 7.55, 9.25, 11.35, 12.55, 14.15, 16.30, 17.45, 19.00, 20.45, 22.05.