Масштабный снос аварийных бараков начался в кузбасском городе. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

В кузбасском городе приступили к масштабному сносу аварийных бараков. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

По словам главы региона, жилье должно быть безопасным и комфортным, поэтому при составлении программы социально-экономического развития вопросу переселения людей из аварийных домов уделяется большое внимание. Планируется, что на год раньше удастся переселить около трех тысяч человек.

«Масштабный снос аварийных бараков начали в Ленинске-Кузнецком. В этом году здесь снесут 34 дома, к сносу восьми подрядчики уже приступили. Эти бараки построили еще в 20-х и 50-х годах прошлого века. Конечно, за это время дома обветшали, во многих не было центрального отопления, а в некоторых - и элементарных удобств. До конца этого года в городе переселим 236 семей», - написал Сергей Цивилев в своем Instagram.

Отметим, что с того момента, как Кузбасс начал готовиться к своему 300-летию, из аварийного жилья бело переселено 1906 семей, еще 1265 переедут в новые дома и квартиры до конца года.