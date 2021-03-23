Двое кузбассовцев пообещали директору строительной фирмы победу в торгах за миллион рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе двое мужчин пообещали директору строительной фирмы победу в электронных торгах за один миллион рублей. Именно в такую сумму они оценили свои услуги.

По версии следствия, в мае 2020 года двое мужчин 44 и 54 лет узнали об участии строительной компании в аукционе на право выполнения работ по ремонту автомобильных дорог на территории Юргинского района. Тогда они предложили ее директору обеспечить фирме победу, а взамен попросили деньги и имущество на общую сумму в миллион рублей.

- При этом обвиняемые заявили, что в случае несогласия с их условиями они убедят другого участника аукциона понизить стоимость контракта до нерентабельной, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Следствием установлено, что на самом деле фигуранты не имели отношения к конкурирующей организации и не могли принимать решения от ее имени.

Нечистых на руку дельцов задержали сотрудники ФСБ во время передачи им денег. Против мужчин возбуждено уголовное дело, однако своей вины они не признали, отказались сотрудничать со следствием и всячески препятствовали расследованию. Тем не менее были установлено и опрошено около 40 свидетелей, а также собраны другие доказательства их причастности к покушению на мошенничество.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Заводский районный суд города Кемерово. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 6 лет лишения свободы.