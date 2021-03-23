За трудоустройство мертвых душ пострадала жительница Юрги Фото: Артем ЛЕНЦ

Руководитель учреждения дополнительного образования из Юрги устроила к себе на работу собственную дочь. За то она попала под суд.

Директор образовательного учреждения сама написала за дочь заявление о приеме на работу, сама поставила резолюции о принятии на работу, передала реквизиты ее банковской карты для зачисления денег и с сентября 2010 по июнь 207 года получала за нее заработную плану. За это время она получила 1,579 миллиона рублей. Правда, в какой-то момент об это афере стало известно.

- При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины и раскаяние в содеянном, она впервые привлекалась к уголовной ответственности, частично возместила ущерб – 100 тысяч рублей - состояние здоровья подсудимой и пенсионный возраст, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры..

За мошенничество и злоупотребление доверием, с использованием служебного положения экс-руководителю учреждения дополнительного образования ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с использованием сроком на три года.

- Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу Администрации Юргинского муниципального округа сумму невозмещенного ущерб – 1,479 миллиона рублей. На средства осужденной, находящиеся на банковском счете, обращено взыскание в пределах суммы гражданского иска, - отметили в прокуратуре.