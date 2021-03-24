Сергей Цивилев рассказал о строительстве нового путепровода через Транссиб. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о строительстве нового путепровода через Транссиб. Он появится в Мариинском районе.

В регионе продолжается строительство и реконструкция участка федеральной трассы «Сибирь» от 481-го до 486-го километра. Осенью 2021 года будет обновлена магистраль около села Суслово, также строители ликвидируют опасный поворот и построят новый путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль.

- Реконструкцию участка трассы начали в прошлом году. Несмотря на сложные погодные условия, перепады температур и метели, запланированные работы выполнены в срок. Над железной дорогой уже возвели пролетное строение, в ближайшее время продолжится устройство подходов к путепроводу, укладка асфальтобетонного покрытия. Ввод объекта в эксплуатацию позволит автомобилистам быстро и комфортно пересекать Транссиб, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, что объект входит в федеральный «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года».

В прошлом году в Мариинском районе уже был реализован масштабный дорожный проект открыт объезд Мариинска, что позволило разгрузить город от транзитного транспорта и улучшить его экологию.