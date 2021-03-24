Угольщики снова пытаются начать добычу под Кемеровом Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Угольщики не оставляют попыток начать добычу полезных ископаемых под Кемеровом, недалеко от самого экологически чистого района Лесная Поляна. Недавно они смогли добиться повторного рассмотрения документов Роснедрами.

Шахта «Лапичевская» добилась от Роснедр повторного рассмотрения проектной документации разработки Кемеровского каменноугольного месторождения, в частности отработки запасов угля в границах участков недр «Петровский» и шахты «Лапичевская-2». Теперь, по решению арбитражного суда Москвы, в течение месяца Роснедра обязаны рассмотреть данную документацию, сообщает «Коммерсант».

Напомним, что ранее угольщики получили отказ от ведомства на начало угледобычи, хотя суды разных инстанций вставали на их сторону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасские власти рассказали о противостоянии с собственниками шахты «Лапичевская»

Нешуточные споры разгорелись вокруг открытия шахты «Лапичевская» неподалеку от микрорайона Лесная Поляна в Кемерове. Кузбасские власти озвучили свою позицию по этому вопросу. (подробности)

Ситуацию на шахте «Лапичевская» прокомментировал замгубернатора Кузбасса

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов прокомментировал ситуацию с решением суда по шахте «Лапичевская». (подробности)

Возвращение лицензии кузбасской шахте «Лапичевская» подтвердил суд

Будут ли добывать уголь неподалеку от Лесной Поляны? Этот вопрос по-прежнему волнует кемеровчан. Тем более что суд признал незаконным приказ Роснедр о досрочном прекращении прав ООО «Шахта «Лапичевская» на участок недр. (подробности)

«Петровский» или «Лапичевская»: суд вынес решение по шахте в Кемерове

В деле шахты «Лапичевская», которая планирует добывать уголь вблизи жилых домов в Кемерове, очередной поворот. (подробности)

Шахта «Лапичевская» готова вложить десятки миллиардов в добычу угля у Лесной Поляны

Собственники шахты «Лапичевская» готовы инвестировать 38,5 миллиарда рублей в разработку месторождения угля в Кузбассе. Ранее планировалась, что шахта заработает в 2023 году, однако у компании отозвали лицензию на разработку месторождения.(подробности)