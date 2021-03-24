Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Повышенный процент онлайн». Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк Уралсиб предлагает новый сезонный срочный вклад «Повышенный процент онлайн», который можно открыть в любом офисе банка, Интернет-банке и Мобильном банке Уралсиб.

Минимальная сумма вклада 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200, 380 или 740 дней. Процентные ставки зависят от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются на 0,2 процентных пункта и составляют до 5,0 процентов годовых, при открытии вклада в офисе Банка ставки — до 4,8 процента годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01 процента годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход».

Подробную информацию по сезонному вкладу «Повышенный процент онлайн» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 23.03.2021 г. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада и способа открытия — Интернет-банк/Мобильный банк или офис Банка. Процентные ставки в офисе Банка: 200 дней — 4,0 процента годовых, 380 дней — 4,4 процента годовых, 740 дней — 4,8 процента годовых, при открытии Вклада в Интернет-банке и Мобильном банке: 200 дней — 4,2 процента годовых, 380 дней — 4,6 процента годовых, 740 дней — 5,0 процентов годовых. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

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