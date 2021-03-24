Между нами взорван лед: Кузбасс готовится к паводку. ФОТО: пресс-служба АПК

В Кузбассе уже вовсю готовятся к пропуску паводковых вод. В этом году вешние воды могут подтопить 67 населенных пунктов.

Весеннее половодье в 2021 году может быть особенно интенсивным из-за снежной зимы и активно начавшейся жаркой весны - об этом предупреждают спасатели. Температура в апреле ожидается на 2-3 градуса выше средних показателей. При этом толщина снега на севере региона превышает норму на 20-30 сантиметров, а на юге - на 40 сантиметров.

Чтобы избежать разрушительных последствий паводка, уже начались профилактические работы на затороопасных участках рек Кондома, Кия, Мрассу и Томь. Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, специалисты распилили три километра льда, провели его чернение. Постепенно ликвидируют ледовые переправы: до 1 апреля все они будут закрыты. А на самых проблемных участках рек проведено пять подрывов льда.

- В зону подтопления в Кузбассе попадают 67 населенных пунктов, 38 из них могут быть отрезаны водой. Также в зоне подтопления - 40 автодорог, четыре моста и 29 социально значимых объектов. На проведение противопаводковых мероприятий из регионального бюджета выделено 7,8 миллиона рублей, - отметил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса Константин Стефанский.

Уже готовы пункты временного размещения для населения и домашнего скота, готовится спецтехника, плавсредства. Для визуального обследования обстановки Росгвардия и ГУФСИН готовы предоставить беспилотники. Организованы 52 гидропоста, где в режиме реального времени контролируют уровень подъема воды.