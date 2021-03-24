К 300-летию Кузбасса в Мысках при поддержке «Сибантрацита» отремонтирован спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп»

Отремонтированный СОК "Олимп" стал настоящим подарком к 300-летию Кузбасса. Фото: пресс-служба "УК"Сибантрацит".

На капитальный ремонт и обустройство одного из крупнейших спортивных объектов «Разрез Кийзасский» (входит в Группу «Сибантрацит») направил свыше 20 миллионов рублей.

В здании спорткомплекса, которое за 45 лет ни разу капитально не ремонтировали, провели перепланировку и ремонт внутренних помещений, заменили инженерные коммуникации, обновили фасад, в игровом зале поменяли пол. «Разрез Кийзасский» также выделил дополнительные средства в размере 3 миллионов рублей на приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря.

Реконструкция спорткомплекса — проект, который «Разрез Кийзасский» реализовал сверх своих обязательств по соглашению о социально — экономическом партнерстве с Мысковским городским округом.

«Когда предприятие выступило с предложением провести реконструкцию «Олимпа», мы с радостью согласились. За почти полвека здание обветшало и требовало ремонта. Это лучший подарок городу к 300-летию Кузбасса и 65-летию Мысков. Здание полностью обновлено. Теперь ребята и взрослые будут заниматься спортом в комфортных условиях, а мы сможем на достойном уровне проводить соревнования. Уверен, что «Олимп» в будущем выпустит не одного чемпиона», – рассказал Евгений Тимофеев, глава Мысковского городского округа.

Торжественное открытие «Олимпа» планируется в апреле 2021 года.