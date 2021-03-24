Коронавирус унес жизнь 45-летнего жителя Киселевска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро 24 марта стало известно еще об одном случае смерти среди пациентов с коронавирусом. Как сообщил оперштаб региона, болезнь унесла жизнь 45-летнего мужчины.

- У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии печени. Он проживал в Киселевске, - сообщает штаб по охране здоровья населения Кузбасса.

Теперь число смертей среди пациентов с коронавирусом составляет 601 случай.

Отметим также, что за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 32 964 человек. При этом растет и положительная статистика: на утро 24 марта 43 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 32 044 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 319 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1172 человека.